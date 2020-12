Rugani ancora ai box, il Rennes corre ai ripari: contatti con il Chelsea per il prestito di Tomori

vedi letture

L'asse di mercato tra Rennes e Chelsea potrebbe consolidarsi nella prossima finestra di trasferimenti. Dopo il passaggio di Edouard Mendy alla corte di Lampard, infatti, un giocatore dei Blues sarebbe pronto a compiere il percorso inverso: si tratta di Fikayo Tomori, giovane difensore che non sta trovando molto spazio in questa stagione. Per lui, secondo TalkSport, si prospetta un prestito secco fino a giugno nel club bretone, evidentemente preoccupato dalle condizioni di Daniele Rugani, ancora fermo per infortunio alla coscia e schierato solo 2 volte, l'ultima a fine ottobre.