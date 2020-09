Rumenigge esalta Flick e cita Dumas: "Con lui siamo 'uno per tutti, tutti per uno'"

Continuano a piovere elogi da parte di Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, nei confronti di Hans-Dieter Flick tecnico dei bavaresi e vero perno della straordinaria stagione appena conclusa con la vittoria di Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. "Dal suo arrivo in panchina a novembre è come se qualcuno avesse acceso di nuovo la luce - ha spiegato ai taccuini della Deutschen Presse-Agentur -. Possiamo ritenerci fortunati, si tratta di una persona eccezionale. Hans ha messo a disposizione il suo lavoro, la sua esperienza e la sua empatia tanto che sembra che lavori per noi da decenni. Non ho mai visto tutti i giocatori seguire un tecnico come sta accadendo adesso. E' un risultato incredibile la sua influenza. Per noi adesso vale davvero il motto 'uno per tutti, tutti per uno'"