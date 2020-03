Rummenigge: "Dobbiamo dare l'esempio. Molte persone non capiscono la situazione grave"

Karl-Heinz Rummenigge presidente del CdA del Bayern Monaco ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla decisione di sospendere tutte le attività sportive anche in Germania a causa della pandemia di Coronavirus: “Cerchiamo di dare l'esempio perché ho la sensazione che molte persone non abbiano ancora capito la gravità della situazione. In teoria i nostri giocatori potrebbero allenarsi presso il nostro centro sportivo in gruppi di cinque in orari sfalsati perché questo concede le leggi bavaresi”.