Rummenigge: "Non sfrutteremo la crisi per negoziare al ribasso i rinnovi"

Il presidente del consiglio di amministrazione del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha affermato che il club bavarese non ha intenzione di sfruttare gli effetti della crisi dovuta all'emergenza coronavirus per formulare offerte al ribasso sul rinnovo dei contratti di alcuni giocatori, tra cui il capitano Manuel Neuer: "Vale per Neuer come per tutti i giocatori i cui contratti scadono nell'estate del 2021: abbiamo già presentato le offerte prima dell'inizio della crisi e non vogliamo approfittare di questa situazione per abbassare l'ingaggio di questi eccellenti giocatori. Il Bayern è una società solida e affidabile e tratta tutti in modo equo".