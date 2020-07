Rummenigge: "Tetto salariale impossibile in Europa. Serve Fair Play Finanzario più serio"

Il presidente del consiglio di amministrazione del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge al quotidiano Süddeutsche Zeitung ha parlato del Fair Play Finanziario e delle regole economiche di cui avrebbe bisogno l'Uefa: "Avremmo bisogno di un regolamento conforme anche alla legge. Negli ultimi dieci anni non sono aumentati solo i salari, ma anche le cessioni. Un tetto salariale come quello degli Stati Uniti è "impossibile in Europa perché il diritto della concorrenza lo impedisce. Se iniziassimo a ridurre gli stipendi ora e fossimo gli unici, non avremmo più i giocatori che ci consentirebbero di essere competitivi a livello internazionale", ha spiegato Kalle che poi ha aggiunto: "Il fair play finanziario deve essere imposto però in un modo nuovo, più serio e sostenibile"