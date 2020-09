Russia, al CSKA il derby moscovita contro lo Spartak. Sochi primo, domani tocca allo Zenit

vedi letture

Vittoria del CSKA Mosca nel derby contro lo Spartak, valido per il 7° turno di campionato. 3-1 il finale, avvenuto in rimonta. La squadra di Domenico Tedesco va in vantaggio con Ponce all'11', CSKA che la ribalta già prima dell'intervallo con Magnusson e Vlasic. Nei minuti di recupero anche il gol do Ejuke. Ringrazia il Sochi sorprendente capolista del campionato: +1 sullo Spartak e +2 su CSKA e Zenit, questi ultimi però saranno impegnati domani in casa contro l'Arsenal Tula e potranno balzare al comando in solitaria in caso di vittoria.