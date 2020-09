Russia, i risultati della 7a giornata: il Sochi vince ancora e balza in testa alla classifica

Tre gare nella giornata odierna per quanto riguarda il campionato russo. Vittoria fondamentale per il Sochi che balza in testa alla classifica grazie al successo contro l'Akhmat Grozny, in attesa dello Spartak Mosca e dello Zenit. Vince anche l'Ural contro il Khimki, mentre il Tambov si impone 2-0 nel match interno contro l'Ufa.

I risultati delle gare di oggi:

Tambov-Ufa 2-0

Ural-Khimki 3-1

Akhmat Grozny-Sochi 0-1