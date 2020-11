Russia, il CSKA non approfitta dello stop dello Zenit, lo Spartak vince e li raggiunge in vetta

vedi letture

C'è folla al primo posto della classifica di Russian Premier League. Dopo il pareggio dello Zenit in casa dell'Arsenal Tula, non ne ha approfittato il CSKA Mosca che è stato battuto 1-0 dal Rubin Zakan restando dunque a quota 32 punti con lo Zenit. Ma lo Spartak Mosca ha approfittato di questi tonfi raggiungendoli in classifica grazie al successo per 2-0 contro il Volgograd. Bene anche il Rostov, quarto dopo la vittoria sulla Dinamo Mosca. In coda vince solo l'Ufa nello scontro diretto contro il Tambov.

RUSSIA - TURNO 16

Grozny-Lok. Mosca 0-0

Rostov-Din. Mosca 4-1

Khimki-Krasnodar 1-0

Arsenal Tula-Zenit 0-0

Ural-Sochi 1-0

Ufa-Tambov 4-0

Kazan-CSKA Mosca 1-0

Spartak Mosca-Volgograd 2-0

CLASSIFICA: Zenit 32, CSKA Mosca 32, Sp. Mosca 32, Rostov 29, Din. Mosca 27, Grozny 25, Lok. Mosca 25, Sochi 24, Kazan 24, Krasnodar 21, Ural 19, Khimki 18, Arsenal Tula 14, Tambov 12, Ufa 10, Volgograd 8.