Russia, il neopromosso Khimki vola in finale di coppa. Battuto l'Ural in semifinale

Khimki prima finalista della Coppa di Russia. Successo per 3-1 a Ekaterinburg contro l'Ural. Il Khimiki, squadra della città dell'area di Mosca, ha chiuso in anticipo la stagione con la seconda divisione stoppata a 11 giornate dalla fine. Tuttavia, forte del secondo posto al momento dello stop si è guadagnato la promozione in Premier League. In finale di coppa affronterà la vincente fra Zenit e Spartak Mosca.