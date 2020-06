Russia, l'Ural è l'ultima squadra a strappare il pass per le semifinali di coppa

L'Ural strappa il pass per le semifinali di Coppa di Russia. Vittoria per 2-0 in gara secca contro lo Shinnik. La squadra di Ekaterinburg affronterà il 19 luglio il Khimki, squadra che ha chiuso la stagione al secondo posto in seconda divisione, guadagnandosi la promozione nel massimo campionato. L'altra semifinale è fra Zenit e Spartak Mosca.