Russia, Premier League: lo Spartak vince e sale in testa, 2-1 all'Arsenal Tula

Altra vittoria per lo Spartak Mosca, la quarta in sei partite. La compagine moscovita ha trionfato 2-1 nel match contro l'Arsenal Tula: i biancorossi salgono in testa alla classifica in attesa del match dello Zenit, impegnato contro la Lokomotiv Mosca. Nella parte bassa della classifica Khimki e Volgograd non si fanno male: 1-1 il risultato finale, entrambe ancora devono vincere la loro prima partita.

I risultati di sabato 29 agosto

Spartak Mosca-Arsenal Tula 2-1

Khimki-Volgograd 1-1