Russia, rimonta tra le polemiche: lo Zenit vince 2-1 e allunga in vetta

Lo Zenit San Pietroburgo vince 2-1 contro il Samara nella sfida valida per il ventiquattresimo turno della Premier League russa. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 44' con Glushenkov, ma nella ripresa una doppietta dal dischetto di Artem Dzyuba ha permesso alla sua squadra di vincere e di portare a 12 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la Lokomotiv Mosca. Grandi polemiche, oltre che per i due penalty assegnati, anche per il gol del possibile 2-2 annullato al Samara dal VAR. Nell'altra sfida di giornata, finisce 1-1 tra Grozny e Sochi.