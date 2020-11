Russia, sorpasso del CSKA Mosca in vetta! Lo Zenit sale al secondo posto

Domenica di risultati importanti in Russia. Dopo la sconfitta dello Spartak Mosca infatti, il CSKA ne ha approfittato battendo di misura il Volgograd e salendo in vetta alla classifica, a +1 sullo Spartak e sullo Zenit che ha agganciato il secondo posto grazie al 2-0 rifilato al Khimki. Bene anche la Dinamo Mosca che ha trionfato per 2-1 in casa del Tambov.

RUSSIA - PREMIER LEAGUE 13° TURNO

Rubin Kazan-Arsenal Tuja 3-1

Akhmat Grozny-Krasnodar 2-0

Spartak Mosca-Rostov 0-1

Sochi-Lokomotiv Mosca 2-1

Domenica

Ufa-Ural 1-2

Khimki-Zenit 0-2

Volgograd-CSKA Mosca 0-1

Tambov-Din. Mosca 1-2

CLASSIFICA: CSKA Mosca 28, Zenit 27, Sp. Mosca 27, Rostov 23, Din. Mosca 23, Sochi 22, Lok. Mosca 21, Kazan 21, Akhmat Grozny 20, Krasnodar 18, Ural 14, Arsenal Tula 12, Tambov 12, Khimki 9, Volgograd 6, Ufa 6.