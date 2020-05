Sagnol ritorna in panchina: l'ex terzino in contatto con la Federazione iraniana

Willy Sagnol è pronto a tornare in panchina. L'ex tecnico dell'Under-21 francese e del Bordeaux, dopo essere stato nello staff tecnico di Carlo Ancelotti al Bayern aveva deciso di diventare opinionista per RMC Sport. L'ex terzino ha annunciato martedì la fine di questa avventura e, secondo quanto riportato da FootMercato, sarebbe in contatto con la Federazione iraniana per diventare il CT della Nazionale.