Saha: "Razzismo? È servito uno shock per svegliare le persone di ogni comunità"

vedi letture

Louis Saha dice la sua circa le manifestazioni in questi giorni dopo la morte di George Floyd e i messaggi atti a sensibilizzare le persone circa il problema del razzismo: "Se le persone di diversi colori portano lo stesso messaggio, questo è più forte che se portato solo dalla comunità nera. Sentendo le parole di Lilian Thuram cinque o sei anni fa e Colin Kaepernick tre o quattro anni fa. Diciamo che loro si stavano ribellando in una maniera più soft. Ma il messaggio non passava. Adesso è servito purtroppo qualcosa di scioccante per svegliare le persone di ogni comunità e cultura. Vedere una cosa simile è troppo, troppo".