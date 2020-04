Saint-Etienne, 88mila euro per lotta al COVID-19 con biglietti virtuali per Coppa di Francia

Bella iniziativa del Saint-Etienne, in aiuto del servizio sanitario nazionale per la lotta al coronavirus. Il club ha deciso di avviare una raccolta fondi vendendo biglietti virtuali alla simbolica cifra di un euro per la finale di Coupe de France, che i verts avrebbero dovuto giocare il 25 aprile contro il Paris Saint-Germain. Attenendosi pertanto alla capienza dello Stade de France, sede della finale, sono stati messi in vendita 80mila "biglietti". Operazione che il club ha dichiarato terminata oggi, dato che lo stadio non solo si è virtualmente riempito ma le donazioni sono state persino superiori all'obiettivo prefissato. Infatti l'ASSE ha raccolto ben 88.085 euro.