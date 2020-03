Saint-Etienne, Caiazzo: "La Ligue 1 non riprenderà prima del 15 giugno"

Bernard Caiazzo, presidente del Saint-Etienne, ha parlato all'emittente France Bleu Loire della Ligue 1 ma anche delle condizioni dei vari club francesi ed europei: "E' necessario finire i campionati a tutti i costi. Anche se questo dovesse significare terminare in luglio o ad agosto. Attualmente, i club perdono 250 milioni di euro al mese e non potremo giocare fino a quando la curva dei contagi non sarà invertita. Nella migliore delle ipotesi riprenderemo il 15 giugno. Sono molto preoccupato per tutti i club. Senza aiuti da parte dello Stato, entro sei mesi, la metà delle società professionistiche fallirà. I cinque principali campionati hanno già perso 4 miliardi di euro, il campionato francese, da solo, ne ha persi 500-600. Non ci sarà calciomercato perché nessuno avrà i fondi per comprare giocatori".