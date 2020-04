Saint-Etienne, il presidente Caiazzo si sfoga: "Nel calcio c'è una visione puramente capitalistica"

Il presidente del Saint-Etienne, Bernard Caiazzo, ha parlato a Le Monde denunciando la gestione attuale del calcio: "Questa corsa ai soldi, ai record di spesa e dei budget è ridicola e non crea alcun valore aggiunto. Ciò deve far riflettere i club e gli organismi internazionali. FIFA e UEFA stanno prendendo in considerazione soluzioni per i club. Le regole devono cambiare, tutti dovremmo pensare in modo diverso. Dobbiamo convivere con i tempi ma tutto questo business è di troppo. Troppa visione puramente capitalistica, di profitti, di plusvalenze. Ci sono club che hanno in mente solo di guadagnare soldi dai trasferimenti anziché fare sport!".