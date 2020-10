Saint-Etienne, sfuma il ritorno di Saliba: "C'era accordo con Arsenal, ma tempi ristretti"

Il Saint Etienne aveva raggiunto un accordo con William Saliba e l' Arsenal per un prestito di una stagione.Tuttavia, a causa dei limiti di tempo, il club francese non è riuscito a concludere l'affare in tempo. "Purtroppo, non è stato possibile soddisfare in tempo, in Inghilterra, tutte le condizioni amministrative per la finalizzazione del trasferimento", scrive il club francese in un comunicato. "La delusione è grande per noi e per William Saliba, che era particolarmente determinato a tornare nel club dove è cresciuto".