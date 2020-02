Salah stufo del Liverpool? Gary Neville: "Credo voglia andare al Real o al Barça"

A Mohamed Salah il Liverpool sta stretto. È un pensiero comune a tanti commentatori ed ex calciatori inglesi, che da tempo prospettano un futuro in Liga per l'attaccante egiziano. Gary Neville, per esempio, ha dichiarato a Sky Sports: "Non c'è grande feeling con i tifosi e ho la sensazione che voglia giocare nel Real o nel Barcellona. Credo che in estate farà il grande passo. Per un giocatore che punta al Pallone d'Oro, sono le due squadre migliori, ti mettono sotto i riflettori. In passato è già successo a Beckham, Van Nistelrooy e Ronaldo. Se vuole giocare ai massimi livelli, Barça e Real sono ideali".