Salah infelice a Liverpool? L'ex compagno di squadra rivela: "Voleva la fascia col Midtjylland"

vedi letture

Mohamed Salah sarebbe "infelice" al Liverpool e i Reds potrebbero prendere in considerazione l'idea di cederlo a giugno. A rivelarlo è l'ex compagno di Nazionale dell'attaccante, Mohamed Aboutrika, a BeIn Sports: "Ho chiamato Salah per la sua situazione al Liverpool ed è sconvolto, ma questo non influenzerà le sue prestazioni. So che non è felice a Liverpool, mi ha detto i motivi per cui non è felice ma sono segreti e non posso parlarne in pubblico. Di sicuro avrebbe voluto indossare la fascia di capitano contro il Midtjylland, ma alla fine andò ad Alexander-Arnold".