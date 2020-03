Salah positivo al Coronavirus? L'agente smentisce: "Notizie false solo per i clic, è una vergogna!"

Tra i tanti casi di sportivi e calciatori positivi al Coronavirus, in questi giorni stanno girando anche diverse fake news come quella che ha riguardato Dybala e come quella che girava soprattutto in Egitto secondo la quale anche Mohamed Salah sarebbe risultato positivo ad un test. A smentirla, in questo caso, è l'agente dell'attaccante del Liverpool, Ramy Abbas, che su Twitter ha scritto: "E' una vergogna che un qualcosa di così delicato sia pubblicato senza che ve ne siano conoscenza o fonti… solo per i clic. E' disgustoso e terrificante allo stesso tempo".