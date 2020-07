Saliba torna all'Arsenal, il Saint-Etienne: "Condizioni sportive ed economiche inaccettabili"

William Saliba non disputerà la finale di Coppa di Francia tra Saint-Etienne e Paris Saint-Germain, in programma il prossimo 24 luglio. Una brutta notizia per la squadra di Puel, che sperava di contare sul giocatore, richiamato però dai londinesi. In un comunicato ufficiale, il Saint-Etienne ha spiegato la vicenda secondo il proprio punto di vista: "Eravamo felici di sapere ieri che Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, era pronto a lasciare William Saliba a disposizione del club fino alla finale della Coupe de France, il 24 luglio. Il giocatore si era allenato per diversi giorni con il gruppo di Claude Puel ed era ovviamente molto entusiasta dell'idea di finire la sua esperienza con una partita così importante. L'ASSE, che voleva semplicemente la proroga del prestito iniziale fino al 24 luglio, non è riuscito a trovare un accordo con l'Arsenal per consentire al difensore di preparare e giocare correttamente l'incontro, perché le condizioni sportive e finanziarie sono state giudicate inaccettabili".