Salisburgo, battere l'Atletico per la qualificazione. Marsch: "Dovremo segnare subito"

Passerà dall’ultimo match in programma per il Gruppo A il destino europeo del Salisburgo. Gli austriaci contro l’Atletico Madrid nell’impianto di casa si giocheranno le ultime chance di qualificazione agli ottavi di Champions League, proprio nello scontro diretto con i Colchoneros. “L’Atletico è una squadra eccezionale - ha detto nella conferenza stampa della vigilia il tecnico del Salisburgo Jesse Marsch - ed è in testa ad uni dei campionati migliori al mondo. In più hanno una difesa incredibile che subisce pochissimo. Per portare a casa risultato e qualificazione dovremo essere aggressivi e compatti. Abbiamo bisogno di partire subito bene perché andare in gol nelle prime fasi della partita potrebbe essere decisivo. In caso di vantaggio, infatti, l’Atletico potrebbe essere costretto a concedere più spazi e noi dovremo fare di tutto per sfruttarli”.