Salisburgo-Eintracht rinviata per uragano. 1000 tedeschi in trasferta vanno a vedere l'hockey

La sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League fra Salisburgo ed Eintracht Francoforte è stata rinviata a causa dell'allerta tornado emessa in Austria. La gara, prevista per stasera, verrà recuperata domani, ma intanto oltre 1000 sostenitori tedeschi erano già arrivati in città. E così questa sera, vista l'impossibilità di seguire la propria squadra, si sono recati in massa nel locale palazzetto dello sport per vedere dal vivo la sfida di hockey su ghiaccio fra il Salisburgo e il Klagenfurt.