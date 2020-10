Salisburgo, Marsch: "E' un peccato per noi, avremmo meritato di vincere"

Il tecnico del Salisburgo, Jesse Marsch, ha commentato il pareggio all'esordio in Champions League con la Lokomotiv Mosca: "E' un po' un peccato per noi. Penso che abbiamo avuto la meglio in campo e avremmo meritato di vincere. Non siamo stati in grado - riporta la pagina Twitter ufficiale del club - di fare la nostra miglior prestazione, anche se il risultato non è male".