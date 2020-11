Salisburgo, Marsch: "Risultato severo per come abbiamo giocato, calati nel finale"

Le dichiarazioni di Marsch dopo Salisburgo-Bayern 2-6.

Il tecnico del Salisburgo Jesse Marsch ha commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta per 2-6 contro il Bayern Monaco: “Il risultato di 2-6 non riflette lo svolgimento della gara. Abbiamo giocato benissimo per 75 minuti, poi siamo calati e abbiamo subito tanti gol. Dopo il 2-2, pensavo avessimo bisogno di più stabilità: il terzo gol ha dimostrato che ci mancava esattamente quell’aspetto. Nel complesso non possono essere criticate le tre prestazioni che abbiamo fornito fino ad ora, anche se abbiamo conquistato solo un punto”.