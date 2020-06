San Lorenzo, Gonzalo Rodriguez pensa al ritiro. Il club offre un ruolo da ambasciatore

Potrebbe essere giunta al capolinea la carriera di Gonzalo Rodriguez, ex difensore della Fiorentina oggi in forza nella squadra del suo cuore, il San Lorenzo. Il centrale argentino ha il contratto in scadenza con il Ciclon, ancora una decisione certa non è stata presa. Gonzalo Rodriguez, come riporta Olè, starebbe pensando al ritiro, ma il San Lorenzo è pronto ad offrere al giocatore un ruolo da ambasciatore del club, che sia in Sud America o in Europa. Di sicuro avrebbe già ottimi rapporti con il Vecchio Continente, dove ha giocato con le maglie di Villareal e Fiorentina. La testata argentina riporta che per Gonzalo sono già arrivate delle offerte, ma l'ipotesi di diventare rappresentante del club di cui è super tifoso lo stuzzica.