San Marino, si studia il nuovo format per portare a termine la stagione: via subito ai playoff

In attesa di conoscere quelle che saranno le decisioni delle autorità politiche e sanitarie sammarinesi sul tema, la Federcalcio di San Marino ha stilato un potenziale piano d’azione che consenta la conclusione della stagione sportiva.

Data l’impossibilità di completare il campionato sammarinese secondo il format originariamente previsto, ci si trova di fatto di fronte a un bivio: laddove arrivasse il via libera alla ripresa dell’attività sportiva di squadra nel mese di giugno, si procederebbe direttamente alle fasi finali di campionato sammarinese tenendo conto delle classifiche maturate al termine dell’ultima giornata disputata. Dunque le attuali prime sei classificate del Q1 e le prime due del Q2 si ritroverebbero a disputare i play-off scudetto, non più in gare di andata e ritorno ma in sfida secca (per l’individuazione della seconda qualificata attraverso il Q2 è ipotizzabile una gara di spareggio tra Pennarossa e Domagnano, separate da un solo punto).

Non è da escludere la sospensione definitiva delle competizioni calcistiche per la stagione 2019-20. In tal caso la Federcalcio sarà chiamata ad indicare alla UEFA le tre formazioni che prenderanno parte alla prossima stagione di coppe continentali: in questo caso, come già anticipato peraltro ai presidenti di club e associazioni in occasione della riunione di ieri sera, sarebbero le attuali prime tre classificate nel Q1 a staccare il biglietto per l’Europa del calcio. Dunque Tre Fiori (Champions League), Folgore e Tre Penne (Europa League).