San Marino, un giocatore del Tre Fiori positivo al Covid-19

La Federazione di San Marino ha comunicato, tramite i propri canali ufficiali, la positività al Covid-19 di un giocatore del Tre Fiori. Questo il comunicato: "È un giocatore del Tre Fiori il primo soggetto positivo al tampone riscontrato dall’inizio dell’attività di screening organizzata dalla FSGC in collaborazione con l’Istituto di Sicurezza Sociale. Il calciatore, non sammarinese, è stato immediatamente posto in quarantena in una struttura attrezzata sita nella provincia di Bologna. Come da protocollo, hanno seguito la medesima procedura anche tutti coloro che con esso avevano intrattenuto i contatti più stretti. Questo non riguarda lo spogliatoio gialloblù, i cui elementi hanno sempre rispettato le disposizioni di sicurezza indicate dal protocollo redatto dalla FSGC e avallato dalle istituzioni, evitando perciò contatti troppo ravvicinati. In ogni caso, l’intero gruppo squadra è stato sottoposto alla prova del tampone, che ha sempre dato esito negativo. La situazione verrà tenuta costantemente sotto controllo e verranno intensificate le precauzioni, ma il Tre Fiori potrà continuare a svolgere la propria attività sul campo, ovviamente sempre rispettando i dettami del protocollo federale".