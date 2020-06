Sancho e un futuro da scrivere: United in pole, ma non è escluso un clamoroso ritorno al City

Una fitta nebbia si addensa sul futuro di Jadon Sancho, astro nascente del calcio europeo e terzo giocatore più costoso al mondo secondo il CIES . Il 20enne del Borussia Dortmund, infatti, è da tempo nel mirino del Manchester United, club che vuole farne il fiore all'occhiello della prossima campagna acquisti. In Germania sono sicuri che l'affare andrà in porto , ma i quotidiani inglesi sono di tutt'altro avviso.

Sancho, infatti, potrebbe decidere anche di restare per un'altra stagione in Bundesliga. È il Daily Mail a rilanciare quest'idea, spiegando che il ragazzo sarebbe ancora indeciso sul da farsi. Da non sottovalutare, poi, le intenzioni del club giallonero, che ha più volte consigliato alla sua stellina di restare. Per ultimo Sebastian Kehl: "Al momento continuiamo a ritenere che giocherà nel Borussia Dortmund anche per la prossima stagione. Per quanto riguarda le voci, posso dire che non c'è nulla".

Pericolo Guardiola - Il Sun, invece, è sicuro che Sancho abbia intenzione di cambiare aria e sarebbe addirittura disposto a "seppellire l'ascia di guerra" con Pep Guardiola, tornando in quel Manchester City che lo aveva scartato in passato. Una confessione fatta agli amici: il timore di restare sospeso in un limbo per altri mesi è troppo grande. E la cessione di Leroy Sané al Bayern Monaco potrebbe aprire una voragine nell'attacco del City che Sancho colmerebbe alla grande.