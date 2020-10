Sancho leader del Dortmund a 20 anni. Bellingham: "È un modello per i giovani, ci supporta"

A 20 anni Jadon Sancho si può già definire un veterano del Borussia Dortmund. Almeno così sembra dalle parole del connazionale Jude Bellingham (17 anni), che a Kicker ha parlato dell'importanza dell'esterno offensivo nei suoi primi mesi in Germania: "Jadon è molto importante per me. Non perché siamo dello stesso paese o perché parliamo la stessa lingua, ma per come supporta me e gli altri giovani. Ci aiuta a lavorare sulle nostre abilità, ci dà fiducia. È un modello per i giocatori della mia età. Ricevere il suo supporto significa molto per me, mi è di aiuto".