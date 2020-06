Sancho, prima tripletta e 30 gol in Bundes a 20 anni: "Al mondo ci sono cose più importanti"

Jadon Sancho in stato di grazia, quello di ieri sera contro il Paderborn. L'inglese ha realizzato una tripletta, la prima in carriera. Numeri impressionanti per l'esterno offensivo, che in campionato ha segnato solo quest'anno 17 reti, fornendo 16 asist. Complessivamente sono 30 le sue reti in Bundesliga e mai nessuno era arrivato a questo traguardo così giovane. Sancho lo ha raggiunto a 20 anni, 2 mesi e 11 giorni: battuto il record di Kai Havertz, che ora teme per il record raggiunto solamente pochi giorni fa, quando il trequartista del Bayer Leverkusen era diventato il primo giocatore sotto i 21 anni di età capace di segnare 35 reti. Sancho, attraverso i propri profili social, ha scritto: "Prima tripletta. Un momento agrodolce perché ora nel mondo ci sono cose più importanti che devono essere affrontate e bisogna cercare di cambiare. Dobbiamo unirci e combattere per la giustizia. Insieme siamo più forti". l'hashtag #JusticeForGeorgeFloyd e la scritta esposta dopo i gol realizzati fanno capire come Sancho sia in prima linea per sensibilizzare le persone nella lotta al razzimo.

First professional hat trick 🙏🏼. A bittersweet moment personally as there are more important things going on in the world today that we must address and help make a change. We have to come together as one & fight for justice. We are stronger together! ❤️ #JusticeForGeorgeFloyd 🙏🏼 pic.twitter.com/ntOtwOySCO

— Jadon Sancho (@Sanchooo10) May 31, 2020