Sandhausen, tanto interesse per Julius Biada: Cagliari, Bielefeld e Venlo osservano

vedi letture

Occhi puntati su Julius Biada. Il ventisettenne centrocampista offensivo del Sandhausen, infatti, sta mettendo in fila ottime prestazioni condite da numeri confortanti anche in fase realizzativa. Aspetti che non sono passati inosservati in giro per l’Europa ed anche in Italia, con diverse società che lo stanno seguendo da vicino. Il Cagliari ha avuto ottime referenze, ma la concorrenza non manca: in Germania è forte l’interesse dell’Arminia Bielefeld, mentre in Olanda il club più attento è il VVV Venlo.