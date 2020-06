Sane-Bayern con un anno di ritardo: l'infortunio è alle spalle, costerà meno di 50 milioni

vedi letture

Leroy Sané e il Bayern Monaco erano promessi sposi ormai da più di un anno e solo l'infortunio al ginocchio nell'agosto del 2019 nel corso della partita di Community Shield contro il Liverpool ha costretto l'attaccante a rimandare il suo ritorno in Germania. Adesso l'accordo è stato raggiunto e per una cifra inferiore a 50 milioni di euro, il giocatore classe '96 lascerà il Manchester City per abbracciare i bavaresi concludendo una trattativa destinata a essere tra le più importanti nel mercato post-Covid. Contratto fino al 2025 e obiettivo ringiovanimento della rosa dopo l'ennesima vittoria in Bundesliga per il Bayern portato avanti con ottimi risultati, considerando che oggi i bavaresi hanno anche acquistato virtualmente il difensore Kouassi che ha già effettuato le visite mediche dopo aver concluso la propria esperienza col PSG.