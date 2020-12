Sane non ancora al top col Bayern. Kahn lo difende: "Ci vorrà tempo, è reduce da un infortunio"

vedi letture

Il Bayern Monaco difficilmente spende cifre folli nell'acquisto di giocatori. Negli ultimi anni hanno fatto eccezione gli arrivi di Lucas Hernandez dall'Atletico Madrid per 80 milioni e quello di Leroy Sané, pagato 50 milioni al Manchester City nell'ultima finestra di mercato. Un acquisto che però non sta rendendo come tutti si aspettavano: il giovane esterno, in 16 partite, ha segnato 5 gol giocando perlopiù come riserva. La critica è scontenta, mentre Oliver Kahn lo ha difeso in un'intervista alla Bild, chiedendo pazienza ai tifosi: "Sono nel Bayern da molto tempo e so che i nuovi giocatori hanno bisogno di tempo per sviluppare appieno le proprie capacità. Leroy, tra l'altro, veniva da un grave infortunio".