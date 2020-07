Sané verso il Bayern Monaco: il Manchester City non lo schiererà più nel finale di stagione

vedi letture

Ormai ci siamo per il passaggio di Leroy Sané al Bayern Monaco. Il colpo di inizio estate lo sta per mentre a segno il club tedesco. Come riportano i colleghi di Sky Sports De, i tifosi possono stare tranquilli in quanto l’attaccante non vestirà più la maglia del City nel finale di stagione. Quindi nessun ostacolo per il suo trasferimento in Baviera.