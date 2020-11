Santos, Rollo sull'affare Verissimo: "L'affare col Benfica può farci sopravvivere fino a gennaio"

Il presidente del Santos Orlando Rollo, in conferenza stampa, parla così della trattativa con il Benfica Lucas Verissimo: "Il club non può sopravvivere fino a gennaio se non lo cediamo. Il club ha debiti a breve termine, tra stipendi e soldi che deve alla FIFA, di circa 8,5 milioni di euro. E vi avviso che il Benfica sta per mollare l'affare. Se non riusciremo a vendere Lucas, non vedo altre soluzioni finanziarie".