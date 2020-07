Scandalo partite combinate in Armenia, 58 squalificati tra giocatori e dirigenti

La Federcalcio armena ha preso una decisione senza precedenti sospendendo la First League (la seconda divisione) a 5 turni dalla fine. Il motivo? Non il coronavirus, come ci si potrebbe aspettare, ma un gran numero di partite truccate. Cinque squadre (Aragats, Torpedo, Masis, Lokomotiv e Yerevan), rischiano pesanti sanzioni e 58 persone, tra cui i presidenti e giocatori sono state squalificate, la maggior parte addirittura radiate (ben 45). Le decisioni sul vincitore della First League e sul format della prossima stagione saranno prese durante una prossima seduta del Comitato Etico della Federazione, dopo i possibili ricorsi da parte dei club coinvolti