Schalke 04, altro ko. Wagner: "Non agiamo nel modo in cui dovremmo vista la situazione"

vedi letture

Continua a perdere lo Schalke 04. Da quando la Bundesliga è tornata la squadra non è riuscita a ottenere un solo punto. E ieri anche il clamoroso ko casalingo contro il Werder Brema penultimo in classifica. Il tecnico David Wagner analizza la situazione: "Ancora un'altra sconfitta ed errori individuali commessi sotto porta. Non agiamo nel modo in cui dovremmo vista la situazione attuale. Per questo abbiamo perso, anche se abbiamo avuto più chance da rete. Non tante ma sicuramente più dei nostri avversari. Le nostre sono state più ghiotte. Non abbiamo dato molte chances ai nostri avversari a parte forse una loro azione in contropiede. Non ne ricordo altre, ma abbiamo comunque perso".