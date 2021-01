Schalke 04-Bayern Monaco 0-4, le pagelle: Kimmich ispira, Muller scatenato. Male Hoppe

Le valutazioni di Schalke 04-Bayern Monaco: gara terminata 0-4.

SCHALKE 04-BAYERN MONACO 0-4

Marcatori: 34’ Muller (B), 54’ Lewandowski (B), 88’ Muller (B), 90’ Alaba (B)

SCHALKE 04

Fahrmann 6 – Nel primo tempo evita ai suoi il naufragio, soprattutto con un doppio intervento ravvicinato prima su Lewandowski e poi su Gnabry. Protagonista anche nella ripresa, sia in positivo con un paio di ottime parate che in negativo con l’errore sul gol di Alaba.

Becker 6 – Tra i pochi che si salvano nella squadra di Gross, per alcuni suoi interventi difensivi anche a risultato ampiamente compromesso e per come si propone con buona costanza in attacco.

Kabak 5,5 – Sfiora il gol sugli sviluppi di un corner, mentre sul piano difensivo soffre la qualità degli attaccanti del Bayern soprattutto nella seconda frazione di gioco.

Nastasic 5,5 – Deve fronteggiare clienti non da poco e soffre in diverse circostanze, ma si fa anche notare con alcune buone chiusure come quella ad anticipare Sané poco prima dell’intervallo. Piùin difficoltà dopo l’intervallo, quando la squadra di Flick aumenta la pressione offensiva.

Oczipika 5 – Soffre la qualità di Sané e l’intraprendenza offensiva di Sule, proseguendo la sua prova negativa anche nel confronto con Coman. Insufficiente anche a livello di iniziative offensive.

Stambouli 5 – Funge da schermo davanti alla difesa, aiutando la retroguardia a contenere le continue e ben orchestrate manovre del Bayern. Dopo un buon inizio, cala con il passare dei minuti.

Serdar 6 – Buona la sua prova nelle due fasi, visto che sfiora il gol sia nel primo che nel secondo tempo e considerando anche il suo apporto in fase di non possesso.

Raman 5 – Pochi spunti sulla corsia di destra da parte sua, in una zona di campo dove staziona un avversario decisamente scomodo come Davies.

Uth 6 – Nel corso del primo tempo crea la principale palla gol, con un colpo di testa a botta sicura respinto ottimamente da Neuer. Pericoloso anche nella ripresa, ma non è chiaramente la giornata sua e dello Schalke.

Harit 5,5 – Rispetto a Raman riesce a creare qualcosa in più negli ultimi metri, ma risulta comunque uno dei giocatori più in ombra dello Schalke. (Dal 72’ Schopf 6 – Si rende protagonista con qualche buona iniziativa, prima che il Bayern chiuda il match)

Hoppe 5 – Ben contenuto dalla retroguardia del Bayern, fatica ad incidere nella manovra offensiva sia in fase di conclusione che di rifinitura. (Dal 72’ Boujellab 5,5 – Il suo ingresso in campo non dà allo Schalke la scossa sperata a livello offensivo)

BAYERN MONACO

Neuer 6 – In una gara dominata in lungo e in largo dal Bayern, ha comunque il merito di farsi trovare pronto con due ottimi interventi sui tentativi di Uth e Kabak.

Sule 6,5 – Sostituisce Pavard interpretando il ruolo in modo offensivo, con diverse discese riservate per lo più ai primi minuti sia del primo che del secondo tempo.

Boateng 6 – Tiene a bada gli attaccanti avversari senza troppi problemi, con attenzione e grinta nella protezione dell’area di rigore.

Alaba 7 – Quando l’azione del Bayern parte dalla zona difensiva, s’incarica di dare geometrie alla squadra e lo fa con qualità e continuità. Nel finale arrotonda il punteggio segnando con una conclusione dalla distanza.

Davies 6 – Pur occupando nel migliore dei modi la corsia di sinistra, risulta meno protagonista degli attacchi bavaresi rispetto ad altre esibizioni. (Dal 68’ Hernandez 6 – Buona prova nel finale sul piano della spinta sulla corsia di sinistra)

Kimmich 7,5 – Il cervello della manovra di Flick, che calamita tutti i palloni per poi distribuirli con qualità ai compagni. Suoi tre assist che mandando in gol Lewandowski e per due volte Muller.

Goretzka 6 – Parte stazionando principalmente in mediana, per poi inserirsi in avanti con sempre maggiore frequenza. Prova di sostanza contro la sua ex squadra.

Sané 6,5 – Mette le sue enormi qualità a servizio della squadra, soprattutto nella costruzione della manovra offensiva. Sfiora anche il gol, già nei primi minuti. (Dal 64’ Musiala 6 – Un paio di iniziative da parte sua, che sfiora anche il gol nel finale)

Muller 7,5 – Conferma la sua qualità nel trovarsi al posto giusto al momento giusto, quando porta avanti il Bayern con un colpo di testa su assist di Kimmich. Nel finale, sempre di testa, firma lo 0-3.

Gnabry 6,5 – Frequenti le sue iniziative sul settore sinistro dell’attacco, non sempre accompagnate dalla necessaria precisione nelle conclusioni. (Dal 64’ Coman 6 – Crea qualche patema d’animo alla difesa avversaria nella parte destra del settore offensivo)

Lewandowski 7 – Primo tempo al di sotto dei suoi standard da animale d’area di rigore, con un colpo di testa finito alto e una punizione respinta Fahrmann. Si riscatta nella ripresa, con un gran gol su assist di Kimmich. (Dall’80’ Choupo-Moting s.v.)