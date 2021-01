Schalke 04-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Douglas Costa ancora fuori

vedi letture

Alle 15.30 in Bundesliga scenderà in campo il Bayern Monaco che sarà ospite dello Schalke 04 e punta alla vittoria per cercare di allungare sulle avversarie. Flick si affida a Gnabry, Muller e Sane alle spalle di Lewandowski con Douglas Costa ancora in panchina. Nei padroni di casa spazio a Raman, Uth e Harit alle spalle di Hoppe.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SCHALKE 04 (4-2-3-1): Fährmann; Becker, Kabak, Nastasic, Oczipka; Stambouli, Serdar; Raman, Uth, Harit; Hoppe.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sane; Lewandowski.