Schalke 04, Bentaleb: "Sorpreso e deluso. Mi hanno escluso senza spiegazioni valide"

vedi letture

Il centrocampista dello Schalke 04 Nabil Bentaleb non ha preso bene la decisione del club di escluderlo dagli allenamenti di gruppo e sui propri profili social sfoga la propria frustrazione: “Sono molto sorpreso e deluso, mi hanno escluso senza una spiegazione credibile. - scrive l’algerino – Voglio ricordare a tutti che mi sono sempre comportato da professionista”. A rincarare la dose nei confronti del club tedesco ci ha poi pensato anche il suo procuratore Madjid Yebda: “Nabil è stato molto sorpreso da questa sospensione. - spiega a Sport 1 - Perché non è stato coinvolto in alcun incidente”. Il futuro del centrocampista, acquistato per 19 milioni di euro dal Tottenham, sembra essere comunque lontano dal club tedesco che potrebbe cederlo già a gennaio senza riuscire però a rientrare di quanto speso per portarlo a Gelsenkirchen.