Schalke 04, è già crisi nera: la fragilità difensiva spaventa Wagner

Undici gol subiti in due partite. Una sconfitta pesantissima (0-8) a Monaco, alla quale si è aggiunta anche quella interna di oggi contro il Werder Brema a Gelsenkirchen. Lo Schalke 04 è in piena crisi, ultimo in Bundesliga dopo due giornate, ma soprattutto senza gioco e con una fragilità difensiva che preoccupa e non poco. E' proprio sulla difesa che deve concentrarsi David Wagner nei prossimi giorni.