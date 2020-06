Schalke 04, il ds Schneider: "Ieri è scaduta la nostra opzione d'acquisto per Todibo dal Barça"

Dopo quella del Bayern Monaco per Philippe Coutinho, ieri è scaduta anche l'opzione a favore dello Schalke 04 per il riscatto di Jean-Clair Todibo dal Barcellona. Lo ha confermato lo stesso ds del club tedesco, Jochen Schneider: "L'opzione che avevamo per acquistare Todibo è scaduta ieri, non abbiamo più un diritto di riscatto per lui", le sue dichiarazioni a WAZ.

Il difensore/centrocampista francese, accostato anche a Roma, Inter e Juventus, sembra molto vicino intanto al trasferimento a titolo definitivo all'Everton di mister Carlo Ancelotti.