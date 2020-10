Schalke 04, inizio da profondo rosso: tre sconfitte in tre gare e 15 gol subiti

vedi letture

Inizio disastroso di campionato per lo Schalke 04 che ha giocato tre gare di Bundesliga perdendole tutte e tre: la prima con il Bayern Monaco per 8-0, la secondo per 3-1 in casa contro il Werder Brema e la terza a Lipsia per 4-0. Tre sconfitte pesanti dunque per i Royal Blues che hanno subito ben 15 reti e ne hanno segnato appena uno: la pausa forse arriva nel momento giusto, bisogna cambiare rotta immediatamente.