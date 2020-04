Schalke 04, Mascarell: "Penso che il 9 maggio non riprenderemo, forse la settimana dopo"

vedi letture

Il centrocampista dello Schalke 04 Omar Mascarell ha parlato ai microfoni di Onda Cero della ripresa del campionato in Germania: "Penso che il 9 maggio non riprenderemo, probabilmente inizieremo una settimana dopo. Il 30 ce lo diranno e da lì spero che ci concedano un paio di settimane per prepararci bene perché altrimenti sarà difficile dare il massimo. Inoltre non ci saranno tifosi, quindi l'intensità non sarà la stessa. Al momento non ci siamo allenati con le maschere, anche se si parla anche di questo. Ci cambiamo in spogliatoi diverso con un massimo di otto giocatori per campo mantenendo le distanze; è un qualcosa di molto diverso, ma ci stiamo adattando. E' molto importante tornare a giocare di nuovo e riuscire a finire la Bundesliga. Ci sono molte persone che lavorano nel club e non hanno uno stipendio elevato, per questo motivo abbiamo anche ridotto i nostri ingaggi, al fine di evitare ulteriori problemi. Giocare a porte chiuse qui è molto triste. Siamo abituati a vedere tutti gli stadi pieni, sarà difficile, per i tifosi e per noi. Vorrei far notare che abbiamo il derby contro il Dortmund. Ma se non c'è altra scelta, dovremo farlo. Spero che tutti capiscano la situazione".