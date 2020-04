Schalke 04, Miranda: "Qui sono cresciuto ma ho bisogno di giocare. Potrei tornare al Barça"

A 20 anni, Juan Miranda sta vivendo la sua prima esperienza come giocatore di una prima squadra in prestito allo Schalke 04. Il difensore infatti è di proprietà del Barcellona, e ai microfoni de Il Mundo Deportivo ha ammesso la voglia di tornare in Spagna: "Il Barça è il club più grande e quando lasci ti rendi conto di cosa c'è fuori, cosa devi fare e come devi lavorare lavorare. Quest'anno mi è servito molto a livello psicologico. A 20 anni, andare via e non giocare, se non diventi mentalmente forte non arriverai da nessuna parte. Sono maturato e acquisito personalità. Futuro? Vediamo come va a finire, mancano nove giornate di campionato, ma se le cose continuano come prima, è probabile che non resti qui perché ho bisogno di minuti. Ascolterò le offerte, ovviamente, ma prima voglio ascoltare il Barça, che è il club a cui appartengo".