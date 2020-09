Schalke 04, Rangnick dice di no al ritorno: "Non mi immagino di essere qui per la terza volta"

Ralf Rangnick dice no al ritorno allo Schalke 04, club che ha esonerato nel weekend il tecnico DAvid Wagner a seguito di un'altra pesante sconfitta. Ai microfoni di WAZ ha dichiarato: "Al momento, non mi immagino di tornare per la terza volta allo Schalke e certamente non da tecnico". Lo Schalke dopo due giornate è ancora a zero punti, mentre per Rangnick è ancora viva la possibilità di un suo approdo in Italia, con la nuova Roma di Dan Friedkin che valuta il suo profilo.