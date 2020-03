Schalke 04, si lavora al riscatto di Todibo dal Barcellona: pronti 25 milioni di euro

Secondo quanto riferito dalla Bild lo Schalke 04 avrebbe deciso di acquistare il difensore Jean-Clair Todibo arrivato in prestito a gennaio dal Barcellona. Il club tedesco sarebbe pronto a investire 25 milioni di euro per il centrale francese classe '99 che ha convinto tutti in questi primi mesi in Bundesliga. L'acquisto di Todibo darebbe il via libera alla cessione di Ozan Kabak, classe 2000, finito nel mirino di diverse big europee fra cui il Milan.